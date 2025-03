El error de María León con su primer ligue en una app de citas: "Me dice mi madre que un muchacho de Barcelona quiere pasear con ella"

María León se abrió en su día una aplicación de citas. Una que, según dice, usan los famosos. Con su primer ligue, un chico de Barcelona, hubo un problema. Un ligero problema. Uno que tiene que ver con su madre y con el número de teléfono.

"La primera vez que ligue fue con un chico catalán. Le gustaba el deporte, la montaña... Mi mejor amigo me anima, me dice que ya llevamos mucho hablando y que hay que vernos. Que le dé el teléfono", cuenta.

Pero algo falla: "Pasa un rato. No escribe. Es muy raro. Otro ratito. Y me llama mi madre. Mari, que me está escribiendo un muchacho de Barcelona que me dice que me quiere llevar a dar un paseo a la montaña. Le di el teléfono de mi madre con los nervios".