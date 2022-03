En la entrevista con la autora de novelas eróticas Megan Maxwell, Jordi Évole confiesa que él no suele conversar mucho de estos temas: "A míi es un tema que me corta, siempre me ha cortado mucho hablar de sexo, públicamente"

Por ello, la autora asegura que "hablar de sexo siempre es tabú". "Ha sido, es y, yo creo, que será tabú", expresa Megan que añade que las mujeres cuando sé juntas sí que suelen hablar de sexo. Esta conversación le lleva a Évole a preguntar por el mundo 'swingers'. "El mundo 'swingers' es el mundo de intercambio de parejas", explica la Megan Maxwell que confiesa que nunca ha ido, peor le pregunta a Évole: "¿Vamos?". Puedes ver la reacción completa en el vídeo superior de esta noticia.