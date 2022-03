La cinta Belle Époque marcó a una generación y a sus protagonistas. En 2022 cumple 30 años y para celebrarlo Penélope Cruz, Maribel Verdú, Miriam Díaz-Aroca y Ariadna Gil se han reunido el director Fernando Trueba y en Lo de Évole. Las actrices no solo hablan de la cinta, sino también denuncian algunas conductas destructivas que reciben los que se dedican a este sector. "No es fácil la vida equilibrada para un actor", comenta Ariadna Gil.

Maribel Verdú explica uno de esos malos momentos: "Estaba preparando con ilusión para un rodaje, después de 2 años y medio sin que nadie me llamará y 15 días antes me dicen que el 'dire' ha cambiado de opinión y que no me ve a mí para el personaje y que coge a Leonor Watling". En el vídeo superior de la noticia Maribel Verdú explica cómo se sintió y las repercusiones que tuvo este trato en su salud mental.