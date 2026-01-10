La nueva temporada de Lo de Évole: Manuel Carrasco, Manu Sánchez, Alba Flores, Loles León, Lola Herrera, Fernando Tejero y Juan José Millás

El próximo domingo llega a laSexta la nueva temporada de Lo de Évole, con invitados como Manuel Carrasco, Manu Sánchez, Alba Flores, Loles León, Lola Herrera, Fernando Tejero y Juan José Millás... y alguna que otra sorpresa que se irá desvelando semana tras semana.

Jordi Évole anuncia el regreso de Lo de Évole como si fuera un macrofestival. Lo hace presentando en redes el 'Lo de Évole Fest 2026', confirmando que el próximo domingo el programa vuelve a laSexta... y con un cartel que ya querrían muchos eventos con pulsera.

Entre los invitados de esta séptima temporada -desvelados casi todos en el vídeo promocional- hay nombres propios del mundo del arte y la cultura como Manuel Carrasco, con quien el presentador se anima a jugar al 'Yo, nunca' y acaba compartiendo escenario en lo que parece un local londinense o al menos, así se intuye de su "good night, London!".

Con Fernando Tejero, Évole visita a Malena Alterio; con Juan José Millás se enfrenta nada menos que a ChatGPT. También pasea con Loles León en este avance de lo que veremos a partir de la semana que viene en laSexta, donde incluso se da un inesperado 'baño de masas'. "Tú eres el que hace 'Saber y Ganar'", le suelta convencida una señora.

En una sauna junto a Lola Herrera, la actriz le aclara que él encaja más como Meg Ryan que como Billy Cristal, en referencia a la mítica Cuando Harry encontró a Sally. "Yo con la derecha no tengo nada que ver, porque lo que defiende no me interesa", afirma sin rodeos en otro emplazamiento.

Alba Flores recuerda a su padre, Antonio Flores, y reflexiona sobre su forma de vivir, confesando que no sabe si "no veía el peligro o lo veía y se iba de cabeza".

El recorrido continúa en Sevilla, donde junto al humorista Manu Sánchez, Évole llena un teatro. "Me siento en casa, pero sé que estoy en tu casa. Como cuando vas a casa de tus suegros a conocerles por primera vez e intentas que no noten que conoces el sofá", bromea el cómico, provocando -sin pretenderlo- un ataque de cataplexia al entrevistador.

"Esta es la foto de España: un montón de andaluces esperando a que un catalán se despierte para seguir", remata el cómico, desatando la carcajada general.

Pero el cartel sigue teniendo espacios vacíos, advierte Jordi en X. Y es que, a lo largo de la temporada se irán desvelando nuevos invitados estrella.

El próximo domingo, en laSexta, arranca una nueva temporada de Lo de Évole.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.