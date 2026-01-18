El día en que Manuel Carrasco le calló la boca a Jordi Évole: "Empezaste a tocar en el festival y aproveché para irme, pero..."

Uno de Isla Cristina y otro de Cornellà se encuentran en Londres... y no, no es el inicio de un chiste, sino el del primer programa de la nueva temporada de Lo de Évole. El presentador reconoce que nunca había pensado en entrevistarle, hasta que lo escuchó cantar en un concierto.

"Que también tiene tela uno de Isla Cristina y otro de Cornellà y quedar en Londres para... Es exótico, ¿no?". Así arranca el primer programa de la nueva temporada de Lo de Évole, con Manuel Carrasco y Jordi Évole paseando por las calles de la capital londinense.

La noche les deparará más de una sorpresa, aunque ellos todavía no lo saben. Quienes sí contamos con una pequeña pista de lo que está por venir somos los espectadores, que ya hemos podido ver un primer adelanto de cómo se desarrollará -y cómo acabará- este peculiar dúo cómico que ambos han construido.

Pero la imagen despierta inevitablemente la curiosidad: ¿qué hacen en un taxi de Londres, a plena luz del día y con un tigre de peluche entre ellos? Las respuestas llegarán más adelante, cuando conozcamos lo que sucedió 14 horas antes.

De Isla Cristina a Abbey Road

No es la primera vez que el cantante visita la ciudad. "Yo he venido a grabar discos, he grabado dos discos aquí. Bueno, yo he grabado discos por un montón de sitios del mundo. He grabado en Nueva York, Milán, Buenos Aires. Discos enteros además", cuenta Carrasco, restándole importancia.

"En el punto en el que estamos ahora en el mundo de la música realmente necesario ahora no es", reconoce. Pero ¿quién puede resistirse a grabar en Abbey Road, el mítico estudio donde The Beatles firmaron algunos de sus trabajos más importantes? Él, desde luego, no. "También es un capricho, sí, no te digo que no, pero a la vez hay un misticismo ahí que mola, ¿no?", admite.

Récord en callar bocas

Manuel Carrasco es un artista que bate récords sin haberse "hijoputizado" con el paso del tiempo. Y eso que motivos no le han faltado. Cuando salió de Operación Triunfo -quedó segundo-, más de uno no daba un duro por él, y, aunque Évole no aclara si se encontraba entre ellos, sí confiesa algo significativo: "¿Tú sabes que yo nunca había pensado en entrevistarte?".

El presentador, además fundador del grupo musical Los niños Jesús, coincidió con Carrasco en un festival. "Después de que tocáramos nosotros (a las 17 h de la tarde, ese era el nivel) venía Rigoberta Bandini. Y yo, cuando tú empezabas el concierto, de verdad, no te voy a engañar, dije: 'Voy a aprovechar para ir a comerme una hamburguesa'. Y nada, me fui", reconoce.

Sin embargo, desde la distancia seguía escuchando lo que ocurría sobre el escenario: "Me fui un poco para atrás y me pido la hamburguesa y, coño, te empiezo a escuchar y digo: '¿Pero este tío?'. Hacía mucho tiempo que no veía a alguien con tanto magnetismo con el público. Además, me pilló como de sorpresa. Y ya me quedé todo el concierto que dije: 'Este tío es un fiera'".

No es la primera vez que Carrasco escucha un relato parecido. A lo largo de sus dos décadas sobre los escenarios se ha dedicado a triunfar y a desmontar prejuicios. "Es una constante en mi vida", afirma con cierta resignación.

Él es el artista que más entradas ha vendido en una gira este año en España y ostenta el récord del cantante español con más público en un solo concierto. "Es que al final me he tenido que ganar a la gente justo ahí, en el directo, persona por persona", insiste. Exactamente igual que se ganó a Jordi Évole.

