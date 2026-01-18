Los socialistas de Seguro ganan las presidenciales en Portugal sin margen suficiente para evitar una segunda vuelta

Los detalles El Partido Socialista habría obtenido entre un 30 y un 35% de apoyos ante los ultraderechistas de Chega, que se quedarían con el 20 y el 25% de los votos.

António José Seguro, candidato del Partido Socialista, ha sido el más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal, aunque no logró el margen necesario para una victoria directa. En la segunda vuelta, prevista para el 8 de febrero, competirá contra André Ventura, líder del partido ultraderechista Chega. Según un sondeo de RTP-Universidad Católica, Seguro habría obtenido entre un 30 y un 35% de apoyo, mientras que Ventura alcanzaría entre el 20 y el 24%. La abstención podría ser la más baja desde 2006, con una participación entre el 37 y el 43%.

António José Seguro, candidato del Partido Socialista a la Presidencia de Portugal, ha sido el más votado en la primera vuelta de unos comicios en los que, eso sí, no ha logrado el margen suficiente para hacerse con la victoria directa. En la segunda vuelta, prevista para el 8 de febrero, se medirá a André Ventura, líder del partido ultraderechista Chega.

Según el sondeo realizado por RTP-Universidad Católica, Seguro habría obtenido entre un 30 y un 35% de apoyo. Ventura, por su parte, se quedaría entre el 20 y el 24%.

El socialista ha llegado a su sede para comparecer, pero tan solo ha explicado que hasta que no se conozcan los resultados oficiales no va a hacer declaraciones.

"En este momento la única declaración es la felicitación a los portugueses por su participación electoral, por el civismo, por la tranquilidad con la que ha transcurrido este acto electoral", ha añadido.

En la sede del Chega, los simpatizantes de Ventura han aplaudido al líder ultraderechista con consignas como '¡Victoria!' o '¡Ventura!'. "Hoy era para liderar la derecha. Mañana será para unir a la derecha", ha destacado el dirigente-

Tras Seguro y Ventura quedan el candidato de Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo (17-21%), el militar en la reserva y candidato independiente Henrique Gouveia e Melo (11-14%) y el candidato del gobernante Partido Social Demócrata --conservador-- Luís Marques Mendes (8-11%).

Mucho más lejos quedan António Filipe (1-3%), Catarina Martins (1-3%), Manuel João Vieira (1-2%), Jorge Pinto (0-1%), André Pestana da Silva (0-1%) y Humberto Correia (0-1%).

En cuanto a la abstención, estas podrían ser las elecciones presidenciales con mayor participación desde las de 2006, cuando fue elegido Aníbal Cavaco Silva. En concreto, la encuesta de RTP apunta a una abstención de entre el 37 y el 43%. La participación ha sido del 55,78 por ciento del censo, según los datos aún parciales.

