Así reflexiona C. Tangana sobre la masculinidad y el feminismo: "A todos nos han dicho 'no llores, no eres una niña'"

"El poder, tener dinero, ser una persona violenta, que no tiene que ser solo con golpes, sino la forma en que la que tú consigues las cosas, creo que eso es una educación que le hemos dado a todos los hombres", afirma C.Tangana.

Jordi Évole entrevistó a principios de 2024 a C. Tangana, al que le recordó la letra de 'Cambia', uno de sus temas, que dice así: "Crecí pensando que solo el billete me daría mi respeto, que un hombre que no tiene pa' gastar no es un hombre, solo un muñeco, que siempre te van a sobrar amigos y ni se diga mujeres cuando abundan los diamantes. Hoy que brilla más mi cuello que Las Vegas me piden que cambie...".

Un momento en el que el artista reflexionó sobre la masculinidad y el feminismo: "Son distintas formas de hablar de que el poder, tener dinero, ser una persona violenta o agresiva, que no tiene que ser solo con los golpes, sino la forma en que la que tú consigues las cosas, creo que eso es una educación que le hemos dado a todos los hombres del planeta". "No es algo que me haya pasado a mí, creo que a ti de pequeño alguien te habrá dicho 'no llores, que no eres una niña'. Fíjate todo lo que hay ahí y es una frase que te podía decir tu profesora o una tía tuya o una niña de tu cole", agrega.

"No habla solo de que hay que cambiar, que obviamente hay que cambiar, pero el enfoque es: me eduqué tratando de ser el hombre que, al final, cuando lo he resultado siendo, me ha dicho todo el mundo que 'ahora ya no'", resume el cantante, que considera que esto es algo que les ha pasado a muchos hombres de su generación al enfrentarse "en el momento de la madurez a esta revolución feminista".

Una revolución, sostiene, que "es lo que toca": "No es el momento de que diga yo cómo me siento o si me siento mal acerca de eso, si no, no me habría enterado de nada de la revolución". Puedes escuchar su reflexión completa sobre cómo ha vivido la deconstrucción de esos estereotipos de masculinidad en el vídeo que ilustra estas líneas.

