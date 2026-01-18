Javier, propietario de ocho pisos: "La propuesta del Gobierno me parece una tomadura de pelo"

Asegura en 'laSexta Xplica' que a los "inversores inmobiliarios" que calculan la rentabilidad e invierten en el sector no se les puede engañar sobre la bonificación en el IRPF: "No sé si alguien ha hecho los números antes de anunciar esta propuesta".

Javier Medina, un propietario de ocho pisos, ha revelado en laSexta Xplica que la propuesta del Gobierno sobre la bonificación en el IRPF le parece una "tomadura de pelo".

"Que los votantes de este partido se lo crean... en fin, pero a los inversores inmobiliarios que calculamos la rentabilidad en función de eso e invertimos en el sector no nos van a tomar el pelo", revela.

Así, dice referirse a la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de que "un inversor inmobiliario no pague impuestos por el alquiler en su renta". "Ahora mismo, un alquiler de 500 euros en el 2020 en Valencia ha subido al doble", añade.

De esta manera, asegura que hay ciudadanos que están dispuestos a pagar 1.000 euros. "No sé si alguien ha hecho los números antes de anunciar esta propuesta", ha sentenciado.

El líder socialista anunció que aprobarán en las próximas semanas de un Real Decreto ley para seguir interviniendo en el mercado del alquiler con medidas "urgentes y contundentes". Entre otras medidas contra el fraude y los abusos en el mercado de la vivienda, señaló la bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos, sin subir el precio a sus inquilinos, compensando lo que ganarían si lo incrementaran.

Por su parte, el Gobierno trata así de poner fin a la especulación, con medidas para evitar las subidas en las renovaciones de contratos y combatir el fraude y los abusos en los alquileres de temporada y de habitaciones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.