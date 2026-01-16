Jordi Évole desvela cómo Manu Carrasco cambió los "prejuicios" que tenía con él: "Empezó a tocar y me quedé pilladísimo"

"Yo tenía mis prejuicios respecto a un cantante que sale de OT", afirma Jordi Évole, que desvela en este vídeo cómo por sorpresa Manu Carrasco, próximo entrevistado en Lo de Évole, le acabó conquistando.

El próximo domingo llega a laSexta la nueva temporada de Lo de Évole, con invitados como Manuel Carrasco, Manu Sánchez, Alba Flores, Loles León, Lola Herrera, Fernando Tejero y Juan José Millás... y alguna que otra sorpresa que se irá desvelando semana tras semana. Pero, ¿por qué ha elegido a Manu Carrasco para el entreno de la temporada?

Jordi Évole desvela en este vídeo de Antonio García Ferreras cómo se conocieron. "Le elegí por la sorpresa que me causó", confiesa el periodista, que cuenta cómo este verano fue con su grupo a actuar en un festival de Canarias donde también tocaba Manu Carrasco: "Yo no tenía pensado quedarme en su concierto y me fui a por una hamburguesa". Sin embargo, Évole desvela cómo cambió todo cuando Carrasco comenzó su actuación: "Empezó a tocar y me quedé pilladísimo".

"Me quedé pilladísimo porque es un musicazo, te hace temas él solo con la guitarra, con el piano... le dedicó un tema a Gaza", reflexiona el periodista, que asegura que eso lo valora mucho "en un momento en el que mucha gente no se moja". Además, el periodista confiesa que tenía sus "prejuicios" con Manu Carrasco por ser un "cantante que sale de OT". "Ojalá a los espectadores les pase lo que me pasó a mí esa noche en Tenerife", destaca Jordi Évole, que explica cómo el cantante "tiene los pies en el suelo".

Por otro lado, Jordi Évole explica que antes de entrar en Operación Triunfo, Manu Carrasco "venía de vivir con su familia en una habitación en Isla Cristina donde convivían los siete en una misma habitación". "Luego tuvieron el acceso a una vivienda de protección oficial", explica Évole, que destaca cómo el artista pasó duros momentos también tras su paso por OT. "Luego cuando sale de OT pasa unos años que no son muy buenos, una travesía por el desierto que le hace mejor músico". afirma el periodista, que destaca que "es el único solista español en solitario que ha llenado el Bernabéu".

