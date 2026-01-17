Las intensas nevadas en Kamchatka (Rusia) dejan al menos dos muertos tras caerles encima nieve de los tejados

Los detalles Las intensas nevadas han obligado a las autoridades locales a declarar el estado de emergencia a nivel municipal y utilizar camiones de presos para el transporte público.

Al menos dos personas han muerto en la ciudad Petropávlovsk de Kamchatka debido a la caída de nieve acumulada en los tejados por las intensas nevadas que han obligado a las autoridades locales a declarar el estado de emergencia a nivel municipal y utilizar camiones de presos para el transporte público.

"En Petropávlovsk, Kamchatka, se declara el régimen de emergencia", ha declarado el gobernador local, Yevgueni Beliáev, en Telegram. La decisión ha sido tomada tras la muerte de dos personas la víspera a consecuencia de la caída de nieve de los tejados.

El primer fallecido es un hombre de 60 años, cuyo cuerpo fue hallado durante la limpieza de un patio sobre el que había caído la nieve acumulada en un tejado . Posteriormente, otro residente de la ciudad quedó sepultado también por la nieve que cayó de un tejado. Los servicios de Emergencias que llegaron al lugar de los hechos trataron de salvar su vida, aunque no tuvieron éxito.

En ese sentido, Beliáev ha señalado que "pese al cese de las precipitaciones en la capital, se mantiene la compleja situación". "Tomará días paliar las consecuencias de una serie de potentes ciclones que se sucedieron. La gran cantidad de nieve no permite limpiar de modo rápido todas las rutas de transporte", ha subrayado.

Debido a los problemas con el transporte, la Guardia Nacional rusa habilitó camiones para transporte de presos para apoyar este servicio público, según ha informado el gobernador en su canal de Telegram, donde ha publicado fotos de los vehículos grises con rejas en las ventanillas.

Así, Beliáev ha advertido a los habitantes de la ciudad de que "se mantiene el peligro de aludes en las montañas y la caída de nieve y hielo de tejados".

En la última semana, Rusia ha sufrido intensas nevadas que han abarcado prácticamente todo el territorio nacional, desde la región europea hasta el Lejano Oriente. Las precipitaciones en Moscú han marcado indicadores récord, al igual que en San Petersburgo, las regiones de Tver y Sarátov, la ciudad de Yekaterimburgo en los Urales, e incluso la cálida región sureña de Krasnodar, a orillas del mar Negro.

