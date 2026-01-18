Dani Martín, sobre sus problemas de adicción: "He querido llamar la atención de mis padres fumando o metiéndome algún 'filete'"

laSexta vuelve a emitir el programa de Dani Martin con Jordi Evole. En este fragmento, el cantante reconoció al presentador que esa obsesión por llamar la atención se originó en su niñez "por haber pasado tantas horas solo".

En este programa recuperado de Lo de Évole, Dani Martín mostró su lado más íntimo al reconocer que durante años sufrió problemas de adicción. Estas dificultades tenían su origen en su infancia, ya que, como él mismo explicó, "quería llamar la atención por haber pasado tantas horas solo".

"Me he pasado muchos años queriendo demostrar que era el número uno; ha sido agotador", confesó el cantante madrileño, admitiendo que esta presión le llevó a tener problemas con las drogas. "He querido llamar la atención de mis padres fumando o metiéndome algún 'filete'", bromeó ante Jordi Évole al referirse a la cocaína. Sin embargo, aclaró que hace años dejó atrás esa etapa y ahora se centra en su salud mental.

