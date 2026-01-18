Ahora

"Es una historia dura, no lo colocas en la vida": así se enteró Dani Martín de la muerte de su hermana

Dani Martín desveló en Lo de Évole el momento en que se enteró de que su hermana había fallecido. "Estaba dormido, tenía el móvil cargando en el salón y había 75 llamadas perdidas de mi madre", relató.

Dani Martín reveló en un programa pasado de 'Lo de Évole' cómo fue el momento en que se enteró de la muerte de su hermana a los 36 años: "Estaba durmiendo. El teléfono estaba en el salón, cargando. Voy y tenía 75 llamadas perdidas de mi madre. Devolví la llamada... y me dijo que mi hermana había fallecido", le contó a Jordi Évole.

"Es una historia dura, sobre todo para ellos. Pierden a una hija, y colocar eso no lo colocas en la vida", le comentó.

