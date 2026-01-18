Ahora

Tensión transatlántica

Europa prepara aranceles por valor de 93.000 millones de euros contra EEUU

Los detalles Según 'Financial Times', la UE tiene preparada una medida para imponer tasas al país de Donald Trump, después de la amenaza arancelaria del presidente para las naciones europeas que manden tropas a Groenlandia.

Pancartas contra Trump en Davos

La Unión Europea tiene una respuesta lista ante las amenazas de Donald Trump. Ante el anuncio del republicano de imponer tasas del 10% en febrero y del 25% en junio a los países europeos que manden tropas a Groenlandia. Que envíen militares a la isla con la que tanto sueña. Según informa 'Financial Times', Europa tiene preparados aranceles por valor de 93.000 millones de euros a EEUU como medida contra los deseos y advertencias del presidente estadounidense.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

