Dani Martín, en "el momento más feliz" de su vida: "El Canto del Loco era un botellón y esto es tomarte una buena copa de vino"

Dani Martín, quien fuera cantante de El Canto del Loco, reflexionaba en esta entrevista con Jordi Évole acerca de su vida personal y profesional y su crecimiento como artista y persona. Ponía en valor además la calma con la que ahora vive tras 25 años de carrera.

"Vivir los momentos más felices en el presente es lo mejor", reflexionaba Dani Martín en este programa de la anterior temporada de Lo de Évole que laSexta vuelve a emitir esta noche.

El cantante aseguraba que se encontraba en "un momento de más sosiego y tranquilidad". Para él, su etapa como vocalista del ya extinto grupo El Canto del Loco se asemejaba a "un botellón".

"Esto lo veo como sentarte una copa de vino que tú has elegido, disfrutar de una buena comida, paladear...", añadía, para después asegurar que se encontraba en una de las etapas "más felices" de su vida.

El cantante recordaba en este punto de la conversación a uno de sus grandes referentes, Serrat: "Él nos diría: 'Sois muy jóvenes todavía'".

Así, dejaba claro que prefería una vida más calmada tras 25 años en los que la música le ha llevado a un ajetreo constante.

