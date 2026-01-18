Pura nostalgia con el 'trend' 2016: echando la vista 10 años hacia atrás para recordar canciones como 'La Bicicleta' o 'Picky'

¿Por qué es importante? En este tiempo, en esta década, muchos ni se reconocen al verse en una fotografía después de todo lo que han vivido. El paso del colegio a la universidad, el trabajo... y una pandemia en 2020.

Diez años han pasado desde 2016. Diez años en los que ha pasado de todo. En los que ha habido cambios de todo tipo. De un 2016 al que ahora, en pleno 2026, se mira. Es la nostalgia. Es por algo que tanto caracteriza al ser humano. El echar la vista hacia atrás. El ver dónde se estaba y dónde se está. Es el 'trend' de un año en el que hay quien se mira en un espejo y no se reconoce.

O prefiere incluso no reconocerse. Porque es así como se era. Es así como se vivía en un 2016 en el que, aunque parezca mentira, ha pasado una década. "Hostia, 10 años. Parece que han pasado cinco", expresan.

Y es que hay quien ni recuerde dónde estaba hace diez años. Hay quien ha de hacer memoria para ver cómo le ha cambiado la vida. "Estábamos en el colegio, luego en la universidad, se pasó una pandemia, el trabajo, mudarnos...", cuenta Javi.

Porque tiempo ha pasado. Porque hay nuevos miembros en la familia como dicen Pilar y Ángel: "Bueno, hemos tenido nietas y estamos apoyando a los padres para que sigan adelante".

¿Y las canciones? Complicado acordarse habiendo pasado tanto tiempo, pero entre ellas hay temas como 'Cheap Thrills', 'One Dance', 'Picky', 'La Bicicleta', 'Work'... y otras tantas más que sí, que aunque parezca mentira, cumplen 10 años.

Tiempo para recordar. Para ver el paso del tiempo. Para, incluso, arrepentirse: "A mí yo del 2016 le diría que no se juntase con la gente con la que se juntó y que hubiera estudiado más".

De cara a 2036, a los próximos 10 años, María Dolores hace un spoiler en forma de consejo: "Al principio quieres hacer muchas cosas porque es la manera de disfrutar del tiempo. Ahora te das cuenta de que es mejor hacer menos y disfrutarlas un poco más".

