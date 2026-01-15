Jordi Évole, a Manuel Carrasco, tras conocer sus orígenes: "No habías comprado ni un boleto para acabar donde has acabado"

Manuel Carrasco es el primer invitado de la nueva temporada de Lo de Évole y en el programa se sincera para hablar de su carrera profesional y de cómo ha llegado a la cumbre del éxito.

Manuel Carrasco fue el artista que más entradas para conciertos vendió en España en 2023. El cantante onubense, que saltó a la fama tras su paso por Operación Triunfo, ha consolidado una carrera de éxito rotundo, con múltiples discos de Oro y Platino y una legión de fans que le acompaña desde hace más de dos décadas. Pero la clave de su vertiginoso ascenso no lo tiene un concurso de televisión.

Jordi Évole entrevista al artista andaluz (tan andaluz que no podía escucharse en la radio) en el primer programa de la nueva temporada de Lo de Évole. Una charla en la que Manuel Carrasco demuestra que nadie le ha regalado nada.

En ella habla de sus orígenes humildes y de su familia. "Somos cinco hermanos", cuenta. Y él es el único que tiene la EGB. "No habías comprado ni un boleto para acabar donde has acabado", le reconoce el presentador en el avance del programa del domingo.

"Sé lo que me ha costado. Y fue a golpe de momentos de valentía y de decir: 'voy a hacerlo. Sabiendo que no sé, voy a hacerlo'", responde él.

El próximo domingo, en laSexta, arranca la nueva temporada de Lo de Évole con Manuel Carrasco como primer invitado.

