El CIS de Tezanos mantiene al PSOE en cabeza casi nueve puntos por encima del PP

El dato Según los datos del barómetro del CIS, Vox obtendría el 17,7% de los votos a menos de seis puntos del PP, que se queda en un 23%. Sumar se queda descolgado con un 7,2%.

El CIS de José Félix Tezanos da al PSOE como hipotético ganador de unas elecciones muy por delante de un PP al que Vox le pisa los talones. Son los datos que arroja el barómetro de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas de enero, con los socialistas obteniendo un 31,7% de los votos, casi nueve puntos más que el PP, que se quedaría con un 23%.

Por detrás estaría Vox, que se sitúa a menos de seis puntos de distancia del PP, con un 17,7% del voto. Lejos de los tres se queda Sumar, que se descuelga con un 7,2%, a más de diez puntos de Vox.

Por su parte, Podemos lograría un 3,5% del voto, ERC un 2,6%, Se acabó la Fiesta un 1,8%, EH Bildu un 1,5%, y Junts y PNV un 1%.

Con respecto al anterior CIS, los tres partidos que encabezan la tabla de intención de voto suben, mientras Sumar y Podemos bajan. El PSOE pasa del 31,4% al 31,7%, una subida de tres décimas; el PP sube seis décimas, pasando del 22,4% al 23%, Vox sube tímidamente una décima, del 17,6% al 17,7%.

Según la encuesta, con 4.006 entrevistas realizadas del 5 al 10 de enero, Sumar se queda con seis décimas menos, en un 7,2% frente al 7,8% de diciembre, y Podemos cae del 4,1% al 3,5%.

Noticia en ampliación.

