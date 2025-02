Dani Martín: "He sido mi peor enemigo, mi mayor crítico... pero he logrado agradecer cuando me dicen que estoy guapo"

Dani Martín se ha sincerado en Lo de Évole sobre la salud mental. Sobre los problemas a causa de la salud mental. El cantante ha reconocido que, en el pasado, él ha sido su peor enemigo y su mayor crítico, pero que, gracias a un trabajo terapéutico, las cosas han cambiado.

"He sido mi peor enemigo, mi mayor crítico... pero desde hace un año y medio, haciendo un trabajo terapéutico con una psiquiatra, he logrado agradecer cuando me dicen que estoy guapo o que el concierto ha estado bien", expresa.

Y pone un ejemplo: "Coque Malla venía y me decía que el concierto ha sido la hostia, que increíble, que cómo empatizas con el público... Coque malla no me dice eso a mí ni de coña. Me costaba. No me lo creía. Es como el síndrome del impostor".