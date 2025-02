Dani Martín, sobre su post por el que casi le mandan "a la López Ivor": "Solo estaba contando que me sentía vulnerable"

El cantante, en Lo de Évole, ha recordado el tuit que puso para abrir su corazón y por el que no pocos en redes le enviaron a una clínica psiquiátrica: "Al día siguiente los clickbaits de Dani Martín deja la gira por problemas de salud mental".

La salud mental ha sido uno de los temas que Dani Martín ha tratado en Lo de Évole. Uno sobre los que se ha sincerado con Jordi Évole. El cantante, en ese sentido, ha hablado sobre ese post que en su día realizó y por el que, como afirma, casi le mandan "a la López Ivor".

"Al día siguiente todos los clickbaits de Dani Martín deja su gira por problemas de salud mental", cuenta a Jordi Évole en el programa.

Y explica: "Solo estaba contando que me sentía vulnerable y sensible, que tenía tendencia a engordar, a la hipersensibilidad, a pasarlo mal... a que me pudieran herir ciertas cosas".