Dani Martín lamenta haber sido "un ventilador de mierda" con su entorno: "Creo que he sido injusto"

"He sido un ventilador de mierda con la gente de mi entorno, creo que he sido injusto con mi equipo y, sobre todo, conmigo mismo", admite el cantante madrileño en Lo de Évole.

"He tenido ansiedad y miedos"

La vida de Dani Martín ha estado marcada por un innegable éxito en el aspecto musical, pero también por enormes contradicciones y momentos de culpa que han hecho mella en su salud mental.

"He tenido ansiedad y miedos, he padecido el dolor de que te dejen de querer y sentirte culpable, y es maravilloso reconocer tu culpa", admite el artista madrileño, aunque considera que esta inestabilidad le ha llevado a no tratar a su familia y su entorno profesional de una forma adecuada.

