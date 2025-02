Dani Martín y su control de la alimentación: "Donde más entradas he vendido era la gira donde más gordo estaba"

Este domingo, Dani Martín repasa toda su vida y su trayectoria artística junto a Jordi Évole en 'Lo de Évole'. El cantante madrileño destaca que su vida ha estado marcada por los altibajos y la inestabilidad, aunque ahora se define como "un hombre maduro".

El punto de inflexión, asegura, fue la muerte de su hermana. "Fue un bofetón tremendo", afirma Dani Martín, que le obligó a dejar de ser "el niñato que era en El Canto del Loco". Ahora sueña con ser padre. "Tenemos la niña en la cabeza", explica, confirmando que tiene pareja.

Esta madurez también se nota en el control que lleva a cabo de su alimentación: "Me miro mucho lo de comer, porque si no me pongo como una bola". Sin embargo, tiene claro que esto lo hace por salud, ya que no tiene un impacto real en su profesión. "Donde más entradas he vendido era la gira donde más gordo he estado", bromea Dani Martín con Jordi Évole.

