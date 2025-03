¿Cuánto tiempo le queda en la política a Gabriel Rufián? "Me dedicaré mientras me compense"

Gabriel Rufián comenzó su trayectoria política en 2015 y sigue sumando años parlamentarios a sus espaldas. Por ello, Jordi Évole le ha preguntado cuánto tiempo más se ve en política y el portavoz de ERC en el Congreso ha respondido sin tapujos a la cuestión.

"Yo soy un enfermo de la política y yo me voy a morir pensando en política. Felipe González dijo una vez en El Hormiguero 'todavía veo el telediario pensando qué diría yo' y me sentí muy identificado. Yo creo que cuando no me dedique a esto seguiré viendo el telediario pensando qué diría yo", ha explicado.

Pese a ello, Rufián ha dejado caer que se iría si le dejara de compensar trabajar en política: "Lo que sí me cansa es la dinámica de los partidos y es lo que realmente te acaba quemando. Pero la política me encanta y me dedicaré a ella el tiempo que aquellos que me pusieron me digan y mientras me compense".