La salud mental es una de las cuestiones de actualidad en la sociedad española. El debate sobre cómo tratarla y la necesidad de dirigir a ella recursos públicos ha centrado también el debate político en los últimos meses. Una cuestión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido como muy importante en su entrevista con Jordi Évole.

En este sentido, el presidente del Gobierno no ha tenido reparos en reconocer que en un momento dado de su vida tuvo que acudir al psicológico. "He tenido que hacerlo, hace tiempo, pero no hubiera tenido ningún problema en tenerlo ahora. No me parece que sea un estigma".

"Yo he tenido atención de profesionales en momentos dado de mi vida", ha continuado el presidente, que ha remarcado que "la salud mental hay que visibilizarla". Puedes escuchar su reflexión al completo en el vídeo principal de esta noticia.