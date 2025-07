El aviso de un jugador NBA a Ricky Rubio para "no mostrar debilidades": "Aquí todos somos tiburones y cuando olemos sangre vamos a por ti"

Ricky Rubio aprendió en la NBA a no mostrar debilidades. Todo por un consejo que le dio un jugador veterano de la NBA después de que en una entrevista confesara que no estaba pasando un buen momento anímico.

"Recuerdo en mi tercer o cuarto año en la NBA que lo estaba pasando mal. Estaba en una mala racha y hay un periodista que me hace una entrevista y me abro un poco. Que me cuesta dormir, que me estoy sintiendo mal... Y estoy en un partido, en un tiro libre, y un jugador veterano del equipo rival me dice 'te voy a dar un consejo, no enseñes en la prensa ningún punto débil tuyo porque van a ir a por ti. Aquí todos somos tiburones y cuando olemos sangre vamos a por ti'", recuerda.

Para el base, eso significó que "no podía enseñar mi vulnerabilidad". "Me vi en un mundo donde todo tiene que ser falso y bonito para triunfar", añade.

De hecho, Rubio ha reconocido que llegó el punto que "escondió" sus emociones porque le "frenaban".

