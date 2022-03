"Reconozco que yo me siento menos libre", destaca Jordi Évole, que afirma que ahora evita meterse en jardines en entrevistas. "Es verdad, y nos pasa a todos", responde Fernando Trueba, que explica que "si haces una entrevista en la que el periodista no puede sacar un titular, no merece la pena leerse". Eso sí, Trueba afirma que "vivimos en un mundo en el que ya solo hay titulares": "La gente no lee periódicos, sino Twitter".

Por su parte, Ariadna Gil reflexiona sobre la libertad de expresión: "El foco hay que girarlo, el problema es cómo se saca de contexto, difunde y miente". "El foco siempre es que no te mojas, pero está en el sitio equivocado", destaca la conocida actriz, que afirma que "te vas cerrando": "Es verdad que se ha descontrolado de tal manera todo que es difícil, tienes que ser un héroe para dar tu opinión y eso no está bien". "Ese el problema central de la humanidad, no dejar que cada uno haga lo que quiera", insiste Trueba, que afirma que "Belle Époque es un canto a la libertad individual".

¿Hay un Harvey Weinstein español que nadie se atreve a denunciar?

"Gente muy importante me ha vetado hasta en diez películas por negarme a hacer portadas", destaca Maribel Verdú, que insiste en que "hay gente que abusa de su poder". Puedes ver su reflexión en este vídeo.