Durante su entrevista, Jordi Évole contó a Ana Belén que una de sus canciones ha sido utilizada para amenizar la espera en mítines de Vox y el PP: 'España Camisa Blanca de Mi Esperanza'. Una revelación ante la que la artista reaccionaba con sorpresa: "No me digas", reaccionaba. "No han entendido la canción", afirmaba tajante. "Jo, tanto remar para acabar en la orilla...", reflexionaba.

La actriz y Évole también abordaron la cuestión de la censura en la cultura y cómo un ayuntamiento llegó a retirar una obra de teatro en la que participa la artista de su programación. "Hay motivación ideológica en muchísimas cosas que hemos visto", señalaba en este sentido Ana Belén, que apuntaba que "esto hacía muchos años que no pasaba".

"Hay nostalgia de muchas cosas, querido", advertía, lamentando que "la putada es que han conseguido que la gente tenga miedo, miedo a expresarse". "Miedo a que si yo me expreso de una manera determinada esto puede generarme problemas a la hora de contratarme", ahondaba la cantante.

Además, lanzaba un consejo sobre algo que, a su juicio, hay que aprender "desde muy joven": "Tienes que asumir que muchas veces te van a decir 'no', tienes que asumir que no puedes gustar a todo el mundo", explicaba. "Esto cuando eres muy jovencito no lo sabes, ese ímpetu te lleva a querer ser el rey del mambo, a gustarle a todo el mundo, eso es imposible y yo esto desde el minuto uno lo aprendí", aseveraba.