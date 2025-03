Ana Belén recuerda el peor momento de su vida, por culpa de las deudas: "No fui nada feliz"

Ana Belén y Víctor Manuel siempre se han identificado como una pareja idílica, pero también ha tenido sus momentos duros. Así lo puso de manifiesto la propia cantante cuando fue entrevistada por Jordi Évole en 2024. El tema salió a colación cuando hablar sobre los fracasos y los éxitos, un fragmento que recogemos en el vídeo de arrba: "¿Si tuvieras que destacar un momento de fracaso de tu vida?", le preguntaba Évole a Ana Belén, quien se autodefine como "muy insegura" y "crítica" consigo misma.

La artista se sinceró hablando sobre uno de los momentos más difíciles de su vida hasta el momento: cuando ella y su esposo, Víctor Manuel, se metieron en una productora. "Fue un época horrible", explicó, pues tuvieron "muchos problemas económicos", explicó la madrileña pues, aunque tuvieron éxito con películas como Yo soy esa, sobre Isabel Pantoja, "una productora no vive del éxito de una película, hace más", señaló. "Todo lo ganado, por supuesto perdido, y con deudas, muchas deudas".

Estos fracasos supusieron una brecha en su pareja: "Fue muy difícul, porque no podíamos echarnos nada en cara, pero fue un momento del que yo no sabía cómo saldríamos". La concluión de la cantante sobre aquella época es clara: "Fue una época muy triste, yo no fui nada feliz esa época de la productora", indicó Ana Belén.

Tras ello, Ana Belén explica cómo, afortunadamente, pudieron salir de esa situación: "Víctor compuso A dónde irán los beosos, volvió a retomar conciertos y empezó a pagar todas las deudas".