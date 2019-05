Cayetano Martínez de Irujo: "El flujo de africanos que está viniendo a nuestro país nos puede desgraciar nuestra democracia"

Cayetano Martínez de Irujo ha acogido a refugiados en su casa, pero es muy crítico con cierto tipo de inmigración. "Una cosa es que se vengan para tener mejor vida y otra es que se vaya de su país gente que no se quiere ir porque si no los matan", asegura.

Y es que, para el aristócrata es "mucho más difícil cuando te viene un flujo, sobretodo de africanos" porque "el africano es muy diferente a nosotros". "Su adaptación es muy diferente, los países árabes son gente mucho más culta y civilizada, y que a pesar de la religión se adapta mejor", defiende Martínez de Irujo.

El aristócrata alerta de la peligrosidad de este tipo de inmigración: "El flujo de africanos que esta viniendo a nuestro país nos puede desgracias nuestra democracia y nuestro bienestar". Y es que asegura que "el africano tiene una forma de vivir muy diferente": "El africano viene con un pensamiento de que va a tenerlo todo y se encuentra que la realidad es otra. Y el africano cuando se enfada es muy agresivo".

Al ser preguntado por las concertinas de Ceuta y Melilla, Cayetano cree que es un tema muy difícil: "Es muy difícil decir que las quitas. ¿Qué está pasando con la costa sur de España? Que están invadidos. Los jóvenes se escapan de los centros de acogida, roban, hay asesinatos…".

"Lo que no se puede permitir es que entre la gente masivamente como está entrando porque destroza nuestro país. Por dejar entrar a la gente sin causa real, porque en la mayoría de países de áfrica se vive sencillo pero no mal, no puedes destrozar la sociedad española que tiene una necesidades importantes", zanja Martínez de Irujo.

Cayetano Martínez de Irujo asegura que él también sufrió la crisis: "No hemos pasado hambre pero necesidad sí"

Cayetano Martínez de Irujo: "Siempre he creído mucho en el PSOE, lo voté con Felipe González"

Cayetano Martínez de Irujo: "Hay que cambiar la mentalidad de intentar trabajar lo justo para estar subvencionado"

La dura crítica de Cayetano Martínez de Irujo a la vestimenta de Pablo Iglesias: "Me parece una falta de respeto"

El lado más solidario de Cayetano Martínez de Irujo: acogió a una familia de Afganistán, otra siria y refugiados africanos

¿Es Cayetano Martínez de Irujo monárquico? Esta es su sorprendente respuesta en Liarla Pardo

Cómo Felipe González salvó la Casa de Alba: Cayetano Martínez de Irujo lo desvela en Liarla Pardo

La opinión de Cayetano Martínez de Irujo sobre la exhumación de Franco: "El Valle de los Caídos es un sitio terrible"