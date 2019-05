La opinión de Cayetano Martínez de Irujo sobre la exhumación de Franco: "El Valle de los Caídos es un sitio terrible"

Cayetano Martínez de Irujo confiesa que es "muy amigo de uno de los nietos" de Franco. Además no entiende por qué se habla tanto de la exhumación del dictador: "No se cómo se le ha dado tanta importancia a este tema. Franco está enterrado en el Valle de los Caídos que parece un mausoleo extraño, decadente".

El aristócrata confiesa que nunca ha pensado sobre este tema: "Nunca me he parado a pensar si me parece bien que este ahí Franco o no. Tenemos unos problemas tan importantes que algo que ha pasado hace 40 años no nos debía crear tanto debate".

Además critica mucho la gestión política que se ha hecho con la exhumación: "Lo que sí me molesta es que han levantado ampollas de la vieja España de la Guerra Civil. La gente conmigo es muy cariñosa, pero otra gente te mira mal. Esa especie de rencor antiguo de las dos clases y las dos Españas lo han levantado 50 años después".

Cayetano Martínez de Irujo asegura que él también sufrió la crisis: "No hemos pasado hambre pero necesidad sí"

Cayetano Martínez de Irujo: "Siempre he creído mucho en el PSOE, lo voté con Felipe González"

Cayetano Martínez de Irujo: "Hay que cambiar la mentalidad de intentar trabajar lo justo para estar subvencionado"

La dura crítica de Cayetano Martínez de Irujo a la vestimenta de Pablo Iglesias: "Me parece una falta de respeto"

El lado más solidario de Cayetano Martínez de Irujo: acogió a una familia de Afganistán, otra siria y refugiados africanos

Cayetano Martínez de Irujo: "El flujo de africanos que está viniendo a nuestro país nos puede desgraciar nuestra democracia"

¿Es Cayetano Martínez de Irujo monárquico? Esta es su sorprendente respuesta en Liarla Pardo

Cómo Felipe González salvó la Casa de Alba: Cayetano Martínez de Irujo lo desvela en Liarla Pardo