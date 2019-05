El lado más solidario de Cayetano Martínez de Irujo: acogió a una familia de Afganistán, otra siria y refugiados africanos

A pesar de que Cayetano Martínez de Irujo se muestra muy crítico con cierto tipo de inmigración, ha confesado en Liarla Pardo que acogió a una familia de Afganistán después de una dura lucha contra el Gobierno.

"Estuve cinco meses pegándome con los ministros de Rajoy para que me concedieran cinco visados para traer a una madre y cuatro hijos que conseguí salvar de Afganistán porque iban a ser vendidos a las mafias y la madre esclavizada".

Ha aprovechado su intervención con Cristina Pardo para agradecer su labor al ministro de Exteriores, Josep Borrell: "Le doy gracias a Borrell porque hable con él y lo conseguí".

Además, el aristócrata ha confesado que también ha acogido en su casa a "una familia siria" y "africanos". Eso sí, dice que gracias a su experiencia se dio "cuenta de lo difícil que es el tema de la inmigración".

"Es muy difícil la inmigración y en nuestro país no podemos albergar a medio mundo que quiera venir a vivir mejor a Europa. Una cosa es que se vengan para tener mejor vida y otra es que se vaya de su país gente que no se quiere ir porque si no los matan", defiende Martínez de Irujo.

Cayetano Martínez de Irujo asegura que él también sufrió la crisis: "No hemos pasado hambre pero necesidad sí"

Cayetano Martínez de Irujo: "Siempre he creído mucho en el PSOE, lo voté con Felipe González"

Cayetano Martínez de Irujo: "Hay que cambiar la mentalidad de intentar trabajar lo justo para estar subvencionado"

La dura crítica de Cayetano Martínez de Irujo a la vestimenta de Pablo Iglesias: "Me parece una falta de respeto"

Cayetano Martínez de Irujo: "El flujo de africanos que está viniendo a nuestro país nos puede desgraciar nuestra democracia"

¿Es Cayetano Martínez de Irujo monárquico? Esta es su sorprendente respuesta en Liarla Pardo

Cómo Felipe González salvó la Casa de Alba: Cayetano Martínez de Irujo lo desvela en Liarla Pardo

La opinión de Cayetano Martínez de Irujo sobre la exhumación de Franco: "El Valle de los Caídos es un sitio terrible"