Cayetano Martínez de Irujo: "Siempre he creído mucho en el PSOE, lo voté con Felipe González"

Cayetano Martínez de Irujo valora los resultados de las elecciones generales. El aristócrata confiesa que "no le ha sorprendido porque las encuestas el señor Tezanos decía eso" pero por otra parte no se esperaba el resultado del PP: "Pensaba que el PP no iba a tener la debacle que ha tenido y que iba a estar más igualado".

Además, asegura en Liarla Pardo que confía en el buen hacer del PSOE: "Siempre he creído mucho en el PSOE, lo vote con Felipe González, yo creo que es un partido muy de Estado". Martínez de Irujo cree que ahora hará mejor las cosas: "Ya ha ratificado que ha ganado por sí mismo, no tendrá la necesitada de hacer los pactos que hizo en la legislatura de bolsillo con todos los partidos que quieren romper España".

"La talla de Felipe González es muy difícil de repetir, hasta ahora no se ha repetido", augura Cayetano. Que ha confesado que conoce a Sánchez: "Lo conocí en un avión cuando no era ni líder de la oposición y me saludó. Me fui a hacerle unas preguntas y le sorprendió bastante. Quería saber cómo era, porque soy una persona tan injustamente juzgada que me gusta hablar con las personas para no prejuzgar".

