Cayetano Martínez de Irujo asegura que él también sufrió la crisis: "No hemos pasado hambre pero necesidad sí"

Cayetano Martínez de Irujo asegura que ha vivido la crisis y le explica a Cristina Pardo en qué la notó: "En no poder pagar las nóminas y en pasarlas canutas. Hasta que ha muerto mi madre tenía las espaldas cubiertas, entrecomillas. No hemos pasado hambre pero necesidad si".

"Dos hermanos míos y yo que hemos sido emprendedores y nos hemos buscado la vida fuera del palacio. Nadie nos ha regalado nada y nos hemos buscado la vida por nosotros mismos", explica Cayetano.

Además explica la que la manera en la que fue educado no ayudó: "La aristocracia estaba subvencionado pero nosotros somos la última generación y a mitad del camino que te educan así dicen que ya no había subvención. Me educaron con una mentalidad de no ganar dinero y me ha costado ser empresario".

El aristócrata confiesa que sufrió mucho cuando murió su madre: "Cuando murió mi madre le pedí trabajo a Juan Rosell porque me quede descolocado. Cuando mi hermano me quito de todas las atribuciones que tenía en el palacio, me dejo sin sueldo y en la calle, yo no tenía ningún ingreso".

