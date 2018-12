Andreu Buenafuente: "Estamos en un mal momento para la libertad de expresión"

copresentará junto ala próxima gala de los Goya. ¿Está preparado el presentador para las críticas de después? "Nos dejaremos la piel en una buena gala. Si no va bien, no se muere nadie", afirma Buenafuente, que no entiende que se esté poniendo el foco en los cómicos.

La llamada sorpresa a Andreu Buenafuente en Liarla Pardo: sorprendido por su madre en directo

Teresa Moreno, la madre de Andreu Buenafuente, le sorprende en Liarla Pardo con una llamada telefónica. "Andreu es solidario, generoso, noble y muy buen hijo", ha dicho Teresa, al tiempo que ha desvelado que Andreu también se lleva comida cuando va de visita.