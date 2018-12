Andreu Buenafuente: "Estamos en un mal momento para la libertad de expresión"

¿SER CÓMICO ES UNA PROFESIÓN DE RIESGO?

Andreu Buenafuente copresentará junto a Silvia Abril la próxima gala de los Goya. ¿Está preparado el presentador para las críticas de después? "Nos dejaremos la piel en una buena gala. Si no va bien, no se muere nadie", afirma Buenafuente, que no entiende que se esté poniendo el foco en los cómicos.