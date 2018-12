Liarla Pardo

Andreu Buenafuente: "Estamos en un mal momento para la libertad de expresión"

copresentará junto ala próxima gala de los Goya. ¿Está preparado el presentador para las críticas de después? "Nos dejaremos la piel en una buena gala. Si no va bien, no se muere nadie", afirma Buenafuente, que no entiende que se esté poniendo el foco en los cómicos.

Andreu Buenafuente se entrevista a sí mismo: "¿En qué época vital está? ¿Piensa jubilarse?"

Gonzalo Miró pone 'en apuros' a Andreu Buenafuente y hace que se enfrente a una de las entrevistas más complicadas de su carrera con preguntas que él mismo hizo a sus invitados en el pasado. "La popularidad ha cambiado mucho, en los 80 y 90 los populares eran semidioses, ahora das una patada y te salen muchos", desvela.