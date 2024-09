Donald Trump ha sido víctima de un segundo intento de asesinato en un lapso de dos meses. ¿Cómo influyen los ataques a los presidentes en campaña? El primer ataque, ocurrido en julio, parecía haber favorecido a Trump en las encuestas. Las imágenes del expresidente, puño en alto y sin mostrar signos de temor, reforzaron su imagen.

En aquel momento, se especulaba que el atentado lo beneficiaría, especialmente frente a un Joe Biden cada vez más cuestionado por su avanzada edad. Sin embargo, la velocidad de la campaña y el nombramiento de Kamala Harris como candidata demócrata parecían haber diluido el efecto del primer atentado, hasta el punto de que ya no afectaba de manera significativa las encuestas.

Este segundo ataque, sin embargo, podría cambiar nuevamente la narrativa de la campaña. La historia muestra que la forma en que un líder maneja una crisis de este tipo puede definir su futuro político. Ronald Reagan, en 1981, sobrevivió a un intento de asesinato que le perforó el pulmón. Dos semanas después, reapareció en público haciendo bromas y mostrando una fortaleza impresionante. Esto no solo elevó sus índices de aprobación, sino que allanó el camino para su aplastante victoria en 1984, donde ganó 49 de los 50 estados.

Por otro lado, Gerald Ford, quien enfrentó dos intentos de asesinato en un solo mes en 1975, no corrió con la misma suerte. Aunque sobrevivió a ambos ataques, su liderazgo no se consolidó y perdió las elecciones un año después. En su caso, los atentados no lograron revertir la percepción pública sobre su mandato, marcado por su llegada tras el escándalo de Watergate.

Trump, al igual que Reagan, ha intentado proyectar una imagen de fuerza en medio de la adversidad, pero este segundo ataque llega en un momento más crucial. Con las elecciones a solo semanas de distancia, la atención está puesta en cómo responderá el expresidente y si este incidente influirá en su desempeño electoral. Las encuestas, que hace poco daban por superado el impacto del primer atentado, ahora deberán reevaluar la situación.