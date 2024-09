El equipo de campaña de Donald Trump ha informado este domingo en un comunicadode que el expresidente y candidato republicano se encuentra a salvo tras registrarse disparos en sus inmediaciones. "El presidente Trump está a salvo después de disparos en sus inmediaciones", reza la nota, firmada por el director de Comunicación de la Campaña de Trump, Steven Cheung.

Según avanza la 'CNN', Trump se encontraba jugando al golf en el Trump International Golf Club en West Palm Beach, Florida. El campo de golf se ha cerrado de inmediato, según la cadena estadounidense.

También el 'New York Post', citado por la agencia Efe, apunta que el suceso se ha producido cerca de su club de golf. Según fuentes policiales citadas por este último medio, las informaciones preliminares señalan que habrían sido dos personas quienes se intercambiaron disparosa las afueras del campo de golf y que "los tiradores se apuntaban entre sí" y no contra el candidato republicano. Según estas fuentes, Trump no habría estado en peligro en ningún momento.

No obstante, su hijo, Donald Trump Jr., se ha pronunciado rápidamente en las redes sociales, donde ha afirmado que "según las autoridades locales, se descubrió un rifle AK-47 entre los arbustos" y que se habría detenido a un sospechoso. "¡Una vez más, amigos!", arranca su publicación en 'X', en alusión al intento de asesinato que sufrió Trump durante un mitin el pasado mes de julio en el que resultó herido levemente en una oreja.

El intento de magnicidio se saldó entonces con una víctima mortal, además del atacante, que fue abatido, y la dimisión de la entonces directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, por los fallos de seguridad.

Noticia pendiente de ampliación