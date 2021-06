Javier Ortega Smith, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, se ha mantenido alejado de una pancarta feminista que el resto de representantes políticos madrileños han sujetado durante el minuto de silencio. En el acto se ha rendido homenaje a Anna y Olivia, las pequeñas asesinadas por su padre con el fin de hacer daño a su expareja.

Con su actitud durante el breve momento, Ortega Smith ha dejado claro que no quería estar detrás de esa pancarta cuyo lema era: "¡Basta ya! No a la violencia de género". Para ello, se ha situado a tres metros de los demás, llamando la atención de los allí presentes. En las imágenes recogidas por un cámara de laSexta se puede ver como Begoña Villacís, vicealcaldesa, y Pepu Hernández, portavoz del grupo municipal socialista, han comentado la escena.

En laSexta Clave, este comportamiento no ha pasado desapercibido, aunque no es la primera vez que ocurre. Rodrigo Blázquez no ha dudado en criticar lo ocurrido: "A Vox le da asco sujetar una pancarta en la que pone 'No a la violencia de género'. En lo que llevamos de año, 18 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y siguen diciendo que lo que hay detrás no es el machismo".