Esta semana uno de los mayores bulos de la historia de la televisión está de aniversario. Era febrero de 1999 y todos hablaban de una historia y su supuesta emisión que jamás ocurrió. Esto fue lo que pasó.

La historia, de por sí ya era bastante extraña: el cantante Ricky Martin había participado en el programa de Antena 3 'Sorpresa, sorpresa'. Su misión era esconderse en el armario de la casa de una fan y esperarla escondido. Nunca le dio la sorpresa, porque cuando llegó la joven, se untó mermelada en sus genitales para que su perro los lamiera. Mientras, Ricky Martin supuestamente en el armario viéndolo todo. Pero eso nunca llegó a suceder. Aunque todavía no existían las redes sociales, a los dos días, el bulo había llegado a todas partes. Había incluso gente asegurando que habían visto el video de algo que nunca pasó. Concha Velasco, que presentaba entonces 'Sorpresa, sorpresa', tuvo que desmentirlo: "Hemos sido víctimas de un bulo. Nos han atacado en una especie de locura colectiva. Un ataque que se hablaba de algo que nunca ocurrió y de protagonistas que nunca han existido. Se ha hablado mucho de eso y nosotros hoy también, si ustedes me lo permiten, diciendo solo tres palabras: Todo es mentira. Esa es la verdad", defendía Velasco en directo.

En el 99 no había redes sociales, entonces, ¿cómo se enteró Velasco? No era consciente de la que se estaba liando hasta que escuchó una conversación en la peluquería. Aquel bulo se hizo tan grande que incluso acabó en los tribunales. La asociación proderechos del Niño denunció ante la fiscalía del menor que se hubiera grabado a la joven sin que ella lo supiera en un momento íntimo. Pero no se había grabado nada y Antena 3 anunció acciones legales por una denuncia que era falsa. La cadena tuvo que enviar una cinta con el programa a los juzgados y organizar un visionado con periodistas para desmentirlo.

¿Y qué opinaba de todo esto Ricky Martin? El cantante tampoco había participado en todo este montaje. Había estado en 'Sorpresa, sorpresa', pero mucho antes, cuando todavía ni lo presentaba Concha Velasco. En el momento del bulo, Martin no estaba ni en España. Su discográfica tuvo que emitir un comunicado diciendo que no pisaba nuestro país desde hacía varios meses. Donde sí estuvo fue con Buenafuente años después. Él dijo que no supo nada del bulo hasta 2006.

Desde entonces, ya han pasado 24 años. La primera gran 'fake news' y sin ninguna red social de por medio.