Ferreras critica la postura del PP sobre la regularización de migrantes: "En las próximas elecciones no va a votar nadie de los regularizados"

Tras la aprobación de la regularización extraordinaria de personas migrantes, PP y Vox reaccionaron con duras críticas. En Al Rojo Vivo, Ferreras ha desmontado el relato del PP: "Lo plantean como una operación para alterar el censo electoral".

El Gobierno aprobó este martes la regularización extraordinaria de personas migrantes y la reacción del PP fue objeto de debate en Al Rojo Vivo entre Pablo Montesinos y Zaida Cantera.

Cantera ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo no lidera este asunto dentro del PP, sino que el protagonismo lo ha asumido Isabel Díaz Ayuso, a quien acusó de criminalizar a los inmigrantes sin recursos y de utilizar datos falsos en sus declaraciones. "Para los trabajos en malas condiciones, sí les valen los inmigrantes", ha señalado.

Para reforzar su defensa de la regularización y desmontar bulos, Cantera ha aportado datos económicos: "Un inmigrante regularizado en España aporta de media más a la Seguridad Social que un ciudadano español".

Por su parte, Montesinos ha coincidio en la necesidad de una regularización y afirmó que "no se puede mirar hacia otro lado con personas que ya están en España". No obstante, pidió precisión sobre algunas acusaciones dirigidas a Ayuso: "Ha sido muy dura, en línea con Feijóo, respecto a esta regularización, pero vincularla directamente con inseguridad y delincuencia no se lo he escuchado decir de forma explícita".

Para cerrar el debate, Antonio García Ferreras ha resumido el mensaje del PP: "Lo plantean como una operación para alterar el censo electoral, pero no lo vemos así: en las próximas elecciones no va a votar nadie de las personas regularizadas".

