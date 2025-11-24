Delegación del Gobierno de Madrid abre expediente ante las amenazas de muerte contra Sánchez en la protesta de la Falange

Los detalles Durante la manifestación contra el régimen "genocida" del 78, los asistentes gritaron cánticos fascistas, racistas, y amenazas de muerte como "Pedro Sánchez, tiro en la nuca".

La Delegación del Gobierno en Madrid ha abierto un expediente por las amenazas de muerte al presidente Pedro Sánchez durante una manifestación de Falange. En la marcha, que reunió a unas 700 personas, se escucharon cánticos como "Pedro Sánchez, tiro en la nuca" y se portaron banderas preconstitucionales. La manifestación, celebrada tras el 50 aniversario de la muerte de Franco, había sido inicialmente prohibida pero fue autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Delegación estudia sanciones bajo la Ley de Memoria Democrática y por posibles delitos de odio, mientras el ministro Óscar López exige condenas judiciales.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha abierto expediente ante las amenazas de muerte al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la manifestación de Falange, en la que se escucharon cánticos como "Pedro Sánchez, tiro en la nuca".

Alrededor de 700 personas, la mayoría jóvenes, acudieron a la marcha organizada por la Falange para protestar contra el régimen "genocida" del 78 y el Gobierno de Sánchez, y celebrada un día después del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco.

Recorrieron las calles del centro de la capital con el brazo en alto y coreando "arriba España" o el 'Cara al sol'. También caminaron con banderas preconstitucionales y ensalzaron a José Antonio Primo de Rivera. Al llegar a la sede del PSOE en Ferraz iniciaron gritos como "no es una sede, es un puticlub" o "Pedro Sánchez, hijo de puta".

Delegación Gobierno de Madrid ha iniciado el estudio de sanciones a los organizadores al amparo del artículo 10 de la Ley de Memoria Democrática, que prohíbe y sanciona los actos y expresiones que ensalcen la dictadura o inciten al odio.

En declaraciones a los medios, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha apuntado que se activarán las sanciones pertinentes ante unos "mensajes racistas, mensajes xenófobos, mensajes homófobos y también amenazas de muerte" que "son absolutamente intolerables".

Según apuntan fuentes de este departamento, también se plantean sanciones por posibles delitos de odio en el Código Penal por mensajes de "extrema gravedad", "abiertamente racistas y antidemocráticos" y que incluyeron "amenazas de muerte".

En este sentido, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, también ha exigido a la justicia que condene a quienes pidieron un tiro en la nuca a Sánchez. "La misma justicia que autorizó esas manifestaciones por un recurso de Falange, que condenen ahora a quienes gritaron contra el presidente del Gobierno pidiendo un tiro en la nuca", ha declarado.

La manifestación fue inicialmente prohibida por Delegación del Gobierno, recurrida posteriormente por Falange y finalmente autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.