Acto neonazi, protesta antifascista y cargas policiales: esto es lo que ocurrió durante la presentación de la nueva sede en Barcelona de Núcleo Nacional

Más Vale Tarde ha ofrecido detalles acerca de los altercados que rodearon el acto en el que el grupo neonazi Núcleo Nacional presentó su nueva delegación en Barcelona.

El grupo neonazi Núcleo Nacional organizó el pasado sábado un encuentro para presentar su nueva delegación en Barcelona, con la que pretende expandir su presencia. El evento, que tuvo lugar en un local de Sentmenat, contó con un amplio cordón policial integrado por agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra que impidieron que los distintos grupos antifascistas que se habían congregado a la salida y los asistentes a la reunión se enfrentasen.

Días antes, el grupo ultra anunció en sus redes sociales que iba a tener lugar este acto, aunque no había especificado ni la hora ni el lugar para que no pudiera ser boicoteado. Apenas dos horas antes revelaron la ubicación exacta: Avinguda Principal, 35, Sentmenat. Este encuentro congregó a distintos miembros de la extrema derecha nacional y catalana, entre ellos un representante de los Boixos Nois, Dídac González. El acto transcurrió sin tensión, pero en el exterior entre 300-400 antifascistas se congregaron para reprenderles.

Las protestas comenzaron sin demasiada tensión, pero a medida que se construyeron barricadas con contendedores de basura y, sobre todo, se empezó a lanzar pirotecnia a los policías, la situación se crispó. Después de que uno de los petardos cayera justo detrás del cordón policial, los agentes cargaron contra los manifestantes disolviendo la concentración. En total, seis oficiales fueron heridos y ningún activista, de uno u otro bando, fue detenido.

"Muchos nos preguntamos cómo el grupo Núcleo Nacional no ha sido ilegalizado, teniendo en cuenta que mantiene un discurso de odio más que manifiesto. Sí que están denunciados por la Guardia Civil y fundamental esta previa denuncia para luego ilegalizarlos", ha reflexionado el presentador Iñaki López.

