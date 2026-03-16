Los países en la sombra que echan más gasolina al conflicto en Oriente Medio: Arabia Saudí habría pedido a Trump que siga "golpeando duro" a Irán

¿Por qué es importante? Bin Salman, el príncipe árabe, habría practicado una doble vía: en privado llamando a Trump abogando por la ofensiva y en público hablando de una salida diplomática.

Irán ha atacado a 13 países en el Golfo, incluyendo Azerbaiyán, Chipre y Turquía, sin recibir respuesta. Baréin, Jordania, Omán, Qatar y Siria han sufrido numerosos ataques con drones, mientras que Irak, Kuwait, Líbano, Emiratos Árabes y Arabia Saudí enfrentan ataques regulares sin reaccionar, posiblemente para evitar una escalada. Arabia Saudí, bajo el liderazgo de Bin Salman, ha instado a Estados Unidos a mantener la presión sobre Irán, aunque públicamente aboga por la diplomacia. Rusia apoya a Irán con inteligencia militar, y China, tras años de colaboración tecnológica, podría estar proporcionando información estratégica. Esta situación refleja una guerra en expansión con múltiples actores involucrados.

Ya son 13 los países atacados por Irán que no le han respondido, y están por todo el Golfo. Algunos como Azerbaiyán, Chipre o Turquía han sido blanco de ataques puntuales. Otros como Baréin, Jordania, Omán, Qatar o Siria acumulan ya decenas de ataques con drones a petroleros e infraestructuras, y tampoco han respondido. Hay, además, un tercer grupo en el que los ataques con misiles y drones se han convertido en habituales, como Irak, Kuwait, Líbano, Emiratos árabes y Arabia Saudí, que tampoco han actuado, quizá por no escalar.

Aunque también hay países que sí están echando más gasolina al conflicto, algunos porque son enemigos íntimos de Irán. En público no lo dicen pero sí hay países que están azuzando la guerra desde la sombra. Este es el caso, por ejemplo, de Arabia Saudí.

Bin Salman, el príncipe árabe, le habría pedido al presidente estadounidense, Donald Trump, que siga "golpeando duro a los iraníes". Salman y Trump tienen muy buena relación, tanto como para justificar el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. "Él ha hecho un estupendo trabajo. Estás mencionando a alguien [Jamal Khashoggi] que fue muy controvertido. Son cosas que pasan", llegó a decir Trump el pasado noviembre.

Salman y Trump comparten acuerdos comerciales, nucleares y de defensa. Arabia Saudí siempre ha estado enemistada con Irán, como demostró aquella filtración de WikiLeaks donde el rey le pedía a Estados Unidos que "corte la cabeza de la serpiente". Ahora su hijo habría practicado una doble vía: en privado llamando a Trump abogando por la ofensiva y en público hablando de una salida diplomática. También habría llamado al presidente de los Emiratos Árabes Unidos para acordar seguir evitando una confrontación directa con Teherán.

Hay otros países que también actúan en la sombra. Es el caso de Rusia, que estaría ayudando a Irán con inteligencia militar. Habría facilitado imágenes y datos sobre posiciones de fuerzas estadounidenses. Son amigos, Irán le ha vendido a Rusia miles de drones y misiles para su guerra en Ucrania. Y Rusia a Irán aviones, helicópteros, blindados y, ahora, sistemas de inteligencia.

Y luego está China, que acaba de anunciar el envío de 175.000 euros en ayuda humanitaria a Irán, pero que ha pasado años ayudándolos a modernizar su infraestructura tecnológica. Ahora, además, podría haber desplegado un barco espía en Oriente Próximo para ofrecerles información clave. Todos son actores, en mayor o menor medida, de una guerra que cada vez abarca más países.

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