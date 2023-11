El periodista de El Periódico de Cataluña, Sergi Sol, ha sostenido este jueves en el especial de laSexta Clave que el "adversario de Junts per Catalunya no es el Partido Socialista, sino Esquerra Republicana de Catalunya" tras las advertencias de los nacionalistas catalanes al presidente del Gobierno recién investido, Pedro Sánchez.

Para el periodista, la sustitución de diálogo por negociación que hubo en la intervención de Sánchez del miércoles al jueves tras el malestar de Junts y ERC es "teatro" y "una cuestión semántica". "Toda negociación necesita un diálogo", ha aseverado, añadiendo que Junts "está en un proceso de admitir que ha acabado haciendo lo que dijo que no iba a hacer nunca: seguir los pasos de ERC".

"Y ahora pretende significarse diciendo que lo que hace no es exactamente que lo que hace ERC. Al final es una especie de justificación", ha añadido el periodista. En cuanto a las declaraciones de Míriam Nogueras (Junts) advirtiendo al PSOE de que "no tentara la suerte" con ellos y las de Gabriel Rufián (ERC) amenazando con que "se la juegue" porque no hay otra alternativa, Sergi Sol ha explicado que se debe a "al desgaste" y a la lucha por la "hegemonía".

"Gabriel Rufián ha sufrido un gran desgaste, sobre todo, por Míriam Nogueras", ha detallado el periodista, añadiendo que al diputado catalán "le dolía" que el PSOE recurriera a Ciudadanos. "Para Junts per Catalunya, en este momento, el adversario no es el PSOE, su adversario es Esquerra Republicana por esa lucha por la hegemonía", ha sostenido, añadiendo que lo que se está viendo no son "reproches" a Pedro Sánchez, sino a ERC.