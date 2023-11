Junts ha cumplido con su parte del acuerdo. El apoyo de los de Puigdemont a la investidura de Sánchez se ha confirmado después del enfado y tras un tenso cara a cara en la primera sesión del Congreso. La portavoz de los independentistas catalanes, Míriam Nogueras, cuestionó que Sánchez estuviera dispuesto a cumplir el pacto e incluso advirtió al candidato a la investidura en la primera jornada del debate: "Con nosotros, no tente a la suerte". Diferencias que se evidenciaron en el paso de Nogueras frente a Sánchez tras finalizar su intervención. La portavoz y el candidato ni siquiera se cruzaron la mirada.

La indignación de Junts era tan evidente que, esta mañana, solo horas antes de que se iniciara la segunda sesión de la investidura, Nogueras ha tenido que aclarar en los medios de comunicación que se mantenían en el sí al candidato Sánchez. "Nosotros respetamos los acuerdos a los que llegamos", ha señalado. En la tribuna ya dejó claro que Junts aspira a objetivos máximos: "En vez de hacer una lista de la compra, siempre incumplida y nunca satisfecha, queremos hablar del supermercado".

A los de Puigdemont no les convenció el discurso inicial del ya presidente del Gobierno. Nogueras le reprochó que no estaba en consonancia con "las 1.486 palabras del acuerdo". Un documento donde se habla de 'negociación' y no de 'diálogo', según la portavoz de Junts: "En el acuerdo signado no aparece la palabra diálogo y sí que aparece la palabra negociación". Los de Puigdemont echaron de menos que se refiriera a este término en su intervención inicial, aunque la incorporó en su réplica a Junts: "Una negociación sincera y honesta", dijo.

Junts y el PSOE se han emplazado a seguir negociando. El primer encuentro será antes de que termine noviembre en una ciudad europea aún por confirmar. A la reunión asistirá Carles Puigdemont y ya desde el principio planteará el referéndum y la cesión de todos los tributos que se pagan en Cataluña. Propuestas que el PSOE no está dispuesto a aceptar. En su intervención en el Congreso, Sánchez destacó las "extraordinarias diferencias" que les separan con Junts.

Discrepancias que ambos se han comprometido a intentar limar en los próximos meses. El objetivo es resolver un 'conflicto' que ya reconocen ambas partes: "Sigamos avanzando en la solución de este conflicto" contestó Sánchez a Nogueras. La diputada de Junts había reclamado este reconocimiento. Nogueras lo definió en la tribuna como "un conflicto histórico entre dos naciones".

Discrepancias, también entre independentistas

Junts y Esquerra también mantienen sus diferencias. Una batalla dialéctica para ver quién ha arrancado un mejor acuerdo a Sánchez.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que no quiere hablar de Junts "porque se monta un quilombo en mi país" y "se tensiona todo". Pero desde la tribuna ironizó sobre las bondades del acuerdo entre el PSOE y Junts: "Dicen que han conseguido un acuerdo histórico. Enhorabuena" aseguró mientras expresaba dudas con su gesto.

Esquerra reprocha a Junts que les señalara como culpables cuando, en la pasada legislatura, los independentistas han considerado que Sánchez no había cumplido con los acuerdos alcanzados con ERC. "Nosotros no lo haremos" ha asegurado Rufián en una entrevista. Preguntado por si cree que Junts seguiría haciendo ha contestado: "De Junts, espero lo mejor y estoy preparado para lo peor". Una de cal y otra de arena.