Rusia ayuda a Irán con inteligencia para sus ataques a EEUU, según el Washington Post

Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación de fuerzas y activos militares estadounidenses en Oriente Medio, según The Washington Post. Desde el inicio de la guerra por parte de Estados Unidos e Israel, Moscú ha ayudado a Teherán a realizar ataques precisos contra objetivos estadounidenses. Esta información contrasta con la postura oficial del Kremlin, que ha condenado los ataques, pero evita criticar abiertamente a Donald Trump para mantener sus opciones negociadoras sobre Ucrania. Aunque no está claro el nivel de ayuda rusa, las capacidades iraníes para localizar fuerzas estadounidenses están disminuyendo. Expertas destacan que, pese a su limitada capacidad satelital, Irán ha realizado ataques precisos gracias a la posible cooperación rusa. Esto podría complicar la situación para el Pentágono, que enfrenta una rápida disminución de sus recursos de defensa aérea.

Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación de las fuerzas y activos militares estadounidenses, incluidos buques de guerra y aviones, en la guerra desatada en Oriente Medio, según informó este viernes el diario The Washington Post.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el pasado sábado, Moscú ha facilitado a Teherán varias ubicaciones que le han permitido lanzar ataques precisos sobre objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico y otros lugares, indica el diario, que cita a tres funcionarios familiarizados con la información de inteligencia.

La información del Post contrasta con la postura pública del Kremlin, cuyo portavoz, Dmitri Peskov, afirmó este jueves que el conflicto en torno a Irán no es su guerra y que Rusia debe mirar por su propio beneficio.

Moscú ha condenado los ataques de EEUU e Israel a su aliado Irán, pero ha evitado ahondar demasiado en sus críticas al presidente estadounidense, Donald Trump, en lo que muchos analistas interpretan como una necesidad de preservar sus bazas negociadoras con Washington respecto a la guerra en Ucrania.

El Washington Post asegura que no está claro hasta qué punto está ayudando Rusia a Irán, y que las capacidades iraníes de localizar a fuerzas estadounidenses están decayendo poco a poco, de acuerdo con los citados funcionarios, que pidieron el anonimato.

Expertas consultadas por el diario recordaron que Irán solo posee unos pocos satélites de grado militar y no tiene una constelación satelital, por lo que contar con las capacidades espaciales del Kremlin supondría una enorme ventaja, y coincidieron en que sus primeros ataques han sido muy precisos y sofisticados.

El ataque de un dron iraní el domingo en Kuwait mató a seis militares estadounidenses, por ejemplo, y hasta ahora Teherán ha lanzado miles de drones y cientos de misiles contra posiciones de EEUU, incluidas embajadas, recuerda el diario.

Esa posible ayuda de Moscú complicaría las cosas para el Pentágono, que está consumiendo rápidamente su suministro de interceptores aéreos y armas de precisión, hasta el punto de que en cuestión de "días" podría tener que empezar a seleccionar más cuidadosamente sus objetivos, según informó este miércoles el Post, citando también a tres fuentes familiarizadas con el asunto.

