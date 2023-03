Engañar por redes es cada vez más fácil. El falso arresto de Trump es un ejemplo. Es un gran 'deepfake'. Son imágenes hiperrealistas hechas con inteligencia artificial y que están adquiriendo tal relevancia que TikTok ha cambiado su política para que no se publiquen sin avisar de que son mentira. Los 'deepfake' también han llegado a España y además se pueden convertir en un problema. Porque en España la inteligencia artificial todavía no está regulada. Un 'deepfake' de Macarena Olona bailando al ritmo de Shakira se hizo muy viral. Usan la imagen de un tercero sin su consentimiento, pero no menoscaban su honor. Sería difícil denunciarlo.

Otro vídeo que aseguraba venir de una cuenta secreta de la princesa Leonor tuvo que ser desmentido por la Casa Real. Tampoco hay una ofensa directa. Ni siquiera a la intimidad porque no es un vídeo real.

Hay decenas de programas informáticos para hacer 'deepfake' de altísima calidad. Tanto que suponen una amenaza para las empresas. Un 'deepfake' de Elon Musk anunciando su compra de Meta corrió como la pólvora. Con movimiento de acciones de por medio. Tanto que el propio Musk y después la compañía Meta tuvieron que negar que esto fuese a ocurrir. No era el primer 'deepfake' que usaba a Musk y tampoco a Meta. Zuckerberg tuvo que desmentir un vídeo en el que sacaba pecho de robar datos para controlar el mundo. Aún así se negó a borrar los 'deepfake' de Facebook.

Un 'deepfake' puede hacer temblar las finanzas y también la política. Tanto que Estados Unidos ha empezado ya a legislar contra bulos. En California, Virginia y Texas han aprobado leyes específicas que prohíben y castigan le elaboración y difusión de 'deepfakes' en campaña electoral.

Pero el mayor problema es la pornografía no consentida. Nacieron para eso. En 2017 cuando un usuario de Reddit hizo videos porno con caras de famosas. Una de ellas Scarlett Johansson. Que lo denunció. Desde ese momento miles de páginas alojan 'deepfakes' de famosas pero también de mujeres anónimas. Pornografía sin consentimiento. Difícil de denunciar y de rastrear. Estos videos porno manipulados suponen el 90% de todos los 'deepfakes' que hay en la red. Y por el momento solo Reino Unido ha anunciado medidas para proteger a las víctimas de este tipo de imágenes.