Pelea entre los bodegueros de la denominación de origen Rioja. La justicia ha dado un varapalo a una de las partes. A los que quieren separarse de esa denominación histórica y crear una nueva en Euskadi: los de Viñedos de Álava. Éstos no van a poder vender botellas bajo ese nombre. Entienden los tribunales que perjudicaría a la denominación tradicional, la de 'Rioja'. Los que han perdido esta batalla ya han dicho que van a recurrir que no van a parar hasta lograr su independencia de los 'Rioja'.

La denominación de origen de Rioja, el cultivo y elaboración del vino como Rioja, abarca parte de tres comunidades: Navarra, La Rioja y País Vasco. En esta autonomía, la zona de producción está en la conocida Rioja Alavesa. En esa zona, de las 100 bodegas que hay establecidas, cinco quieren separarse de la denominación de origen. Quieren crear una propia: Viñedos de Álava.

Lo solicitaron al Gobierno vasco, que vio que cumplían con los requisitos para pedirlo y tramitó el expediente. Y lo envió a Bruselas, que es quien decide si hay denominaciones de origen. Pero hasta que se resuelva, el Gobierno vasco autorizó algo que permite la ley: la venta de botellas con la etiqueta de esa denominación de origen que aún no existe, pero que podría existir.

La denominación de origen Rioja no quería que se pudieran vender botellas con el nombre de denominación de origen Viñedos de Álava. Creen que podría confundir a los consumidores. Que verían botellas con etiquetas diferentes que venden lo mismo presumiendo de denominación. Consideraban que les perjudicaría. Reclamaron a la Justicia y les ha dado la razón: de momento no se pueden vender botellas con la etiqueta Viñedos de Álava. Las primeras botellas iban a salir de la vendimia de este año, que suele ser, en el caso de la zona de Álava, a mediados del mes de agosto más o menos.

Pero, ¿por qué esta separación de la Denominación de Origen Rioja? No están contentos con la gestión del consejo regulador, creen que no se diferencia suficiente esa zona de producción. Otros piensan que es pura política. Una manera de hacer que los vinos que se producen en el País Vasco estén bajo control del Gobierno Vasco y no del Estado como ahora sucede con los vinos Rioja.