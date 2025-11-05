La pareja de Ayuso deja de ser "un ciudadano más": la defensa se convierte en asunto político

La otra cara M.Á.R insiste en que González Amador solo intentaba proteger la imagen de la presidenta y no eludir a Hacienda, y asegura que la fiscalía descubrió la relación tras unas fotos en Ibiza, aunque laSexta confirma que la versión oficial no refleja toda la verdad.

Este miércoles, el Tribunal Supremo ha sido el escenario de un cambio de estrategia muy claro de la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha defendido públicamente a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, y ha dejado una frase que lo resume todo: "Se está cometiendo una injusticia con González Amador porque su novia es Isabel Díaz Ayuso".

Hasta ahora, la pareja de la presidenta había sido presentada como un "ciudadano más" implicado en un procedimiento fiscal. Pero con esta intervención, Rodríguez deja claro que la situación ya no es privada: lo que pasa con González Amador afecta directamente a la imagen pública de Ayuso. Según él, si no fuera por su relación con la presidenta, "aquí no habría pasado nada".

Rodríguez ha explicado que la fiscalía solo se enteró de la relación tras la publicación de unas fotos de la pareja en Ibiza. Ese retraso, asegura, complicó un posible acuerdo con Hacienda: "Se le conoció a través de una publicación que los pilló en Ibiza; por eso tardaron tanto en enterarse, y casi cuando llega el acuerdo se enteran".

El jefe de gabinete insiste en que González Amador buscó un pacto no para escapar de la justicia, sino para proteger la reputación de la presidenta: "Él no quería llevarlo a los tribunales ni a Hacienda, aunque los hechos fueran años anteriores, porque en el momento de la inspección todo estaba saliendo a la luz".

Aquí es donde entra laSexta que ha seguido el caso de cerca y ha demostrado con tres fuentes distintas que la versión de Rodríguez no era exacta: en realidad, fue González Amador quien buscó acercarse a la fiscalía, no al revés, como había sugerido el jefe de gabinete.

De hecho, el jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, ha confirmado ante el Tribunal Supremo que tuvo esta información incluso antes que algunos de los acusados, incluido el fiscal general, dejando claro que el intento de presentarlo como un "particular" no se sostiene.

Con estas declaraciones, la Comunidad de Madrid marca un giro en su estrategia: ya no se intenta minimizar ni ocultar la relación de González Amador con Ayuso. Ahora, la defensa de su pareja se convierte en un eje central de la narrativa política, mientras los medios, como laSexta, siguen jugando un papel clave al aclarar lo que realmente ocurrió.

