Alfonso Pérez Medina responde a M.Á.R. en el Supremo: "En laSexta contamos la verdad, le pese a quien le pese, y el tiempo nos ha dado la razón"

Alfonso Pérez Medina, jefe de Tribunales de laSexta, ha sido citado a declarar en el Tribunal Supremo en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Durante su intervención, respondió a las acusaciones de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, quien había tachado a laSexta de faltar a la verdad. Pérez Medina afirmó tener conocimiento del contenido de un correo antes que García Ortiz, gracias a tres fuentes distintas, y defendió la veracidad de su información. Su declaración concluyó la tercera sesión del juicio, que continuará el 11 de noviembre.

El jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, ha sido citado a declarar en el marco de la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo.

Durante su intervención, el periodista ha aprovechado para responder a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, tras la acusación que realizó a laSexta en la misma sala el día anterior.

Pérez Medina ha aclarado que él era conocedor del contenido del correo en el que el abogado de González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, proponía un acuerdo de conformidad antes de que lo recibiese el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "En laSexta contamos la verdad, le pese a quien le pese, y el tiempo nos ha dado la razón", ha afirmado en el tramo final de su declaración.

Unas palabras con las que responde al jefe de gabinete de Ayuso, que el día anterior había acusado a laSexta de "faltar a la verdad", tachándolo de ser un medio "de la izquierda voraz al servicio del aparato del Estado".

En su declaración, Pérez Medina ha explicado que tenía el contenido del correo filtrado antes de que lo recibiera el fiscal general, ya que a García Ortiz se lo enviaron a las 21:59 del 13 de marzo de 2024, mientras que él, a las 21:54, envió un mensaje del grupo de WhatsApp de tribunales en el que desmentía la información de 'El Mundo'.

Además, ha desvelado que recibió dicha información a través de tres fuentes distintas. "Tres fuentes distintas me contaron el contenido de los dos correos y confirmé que el acuerdo de conformidad partía de la defensa del investigado y la Fiscalía se aviene a la posibilidad de estudiarlo", ha señalado, acogiéndose al secreto profesional para no desvelar dichas fuentes.

Con la declaración en calidad de testigo de Alfonso Pérez Medina, ha llegado a su fin la tercera sesión del juicio contra el fiscal general del Estado. El juicio se retomará el próximo martes, 11 de noviembre.

