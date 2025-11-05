Ahora

Juicio al fiscal general

Alfonso Pérez Medina responde a M.Á.R. en el Supremo: "En laSexta contamos la verdad, le pese a quien le pese, y el tiempo nos ha dado la razón"

El contexto El periodista responde así al jefe de gabinete de Ayuso, después de que acusase a laSexta de ser un medio "de la izquierda voraz al servicio del aparato del Estado" que "falta a la verdad".

Fotomontaje de Alfonso Pérez Medina y Miguel Ángel Rodríguez.Fotomontaje de Alfonso Pérez Medina y Miguel Ángel Rodríguez.Europa Press/EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, ha sido citado a declarar en el marco de la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo.

Durante su intervención, el periodista ha aprovechado para responder a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, tras la acusación que realizó a laSexta en la misma sala el día anterior.

Pérez Medina ha aclarado que él era conocedor del contenido del correo en el que el abogado de González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, proponía un acuerdo de conformidad antes de que lo recibiese el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "En laSexta contamos la verdad, le pese a quien le pese, y el tiempo nos ha dado la razón", ha afirmado en el tramo final de su declaración.

Unas palabras con las que responde al jefe de gabinete de Ayuso, que el día anterior había acusado a laSexta de "faltar a la verdad", tachándolo de ser un medio "de la izquierda voraz al servicio del aparato del Estado".

En su declaración, Pérez Medina ha explicado que tenía el contenido del correo filtrado antes de que lo recibiera el fiscal general, ya que a García Ortiz se lo enviaron a las 21:59 del 13 de marzo de 2024, mientras que él, a las 21:54, envió un mensaje del grupo de WhatsApp de tribunales en el que desmentía la información de 'El Mundo'.

Además, ha desvelado que recibió dicha información a través de tres fuentes distintas. "Tres fuentes distintas me contaron el contenido de los dos correos y confirmé que el acuerdo de conformidad partía de la defensa del investigado y la Fiscalía se aviene a la posibilidad de estudiarlo", ha señalado, acogiéndose al secreto profesional para no desvelar dichas fuentes.

Con la declaración en calidad de testigo de Alfonso Pérez Medina, ha llegado a su fin la tercera sesión del juicio contra el fiscal general del Estado. El juicio se retomará el próximo martes, 11 de noviembre.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La jueza de la DANA llama a declarar al núcleo duro de Mazón, Pérez Llorca incluido, y al dueño de 'El Ventorro'
  2. Juicio al fiscal general del Estado, en directo | Un periodista declara que tenía la confesión del novio de Ayuso una semana antes que el fiscal
  3. El rey emérito desvela su conversación con Tejero el 23-F: "Le exigí que no usara mi nombre. Creo que se sorprendió"
  4. El juez Peinado rechaza archivar la causa contra Begoña Gómez e imputa a la secretaria general de Presidencia del Gobierno
  5. Mamdani reta a Trump tras su histórica victoria en Nueva York: "Sé que estás escuchando. Sube el volumen"
  6. Se filtra entero el nuevo disco de Rosalía, 'Lux', a dos días de su lanzamiento